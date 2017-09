Somfy lance son thermostat connecté et promet 28% d’économies

Somfy n’en finit plus d’investir dans les produits connectés et la domotique. Sa caméra IP, fruit du rachat de MyFox, lancée avant l’été, avait déjà connu les faveurs de notre comparatif des alarmes connectées. La One+ a désormais un petit cousin dans la gamme connectée de l’industriel français. En effet, Somfy vient d’annoncer son premier thermostat connecté.



Celui-ci se présente sous un aspect assez agréable. Compatible avec une grande partie du parc des chaudières installées en France, il vient prendre le pas sur leur module de commande pour appliquer la recette maison. Objectif annoncé : une moyenne de 28% d’économies d’énergie. Le thermostat connecté de Somfy est tactile et dispose d’une interface circulaire et assez intuitive, mais l’essentiel des programmations est déporté. C’est l’application mobile, (iOS ou Android) qui permet de régler finement tous ses détails (choix de la température en fonction de l’heure de la journée, vacances, conseils personnalisés...).

Somfy promet une installation des plus simples pour son thermostat connecté, sans intervention d’un professionnel et uniquement en suivant le tutoriel de son application. Il ne serait pas plus difficile non plus d’inclure le thermostat dans un système domotique préexistant. Si celui-ci est basé sur Tahoma, l’écosystème maison, il est immédiatement intégré. Et pour le reste, Somfy annonce une compatibilité avec IFTTT, Alexa (Amazon), Google Home et très probablement Apple dans les prochaines semaines.

Le thermostat connecté de Somfy est disponible dès maintenant à 169€ pour la version filaire et 199€ pour la version radio.