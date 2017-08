Thimbleweed Park : le jeu du créateur de Monkey Island arrivera sur Switch

Thimbleweed Park

Le créateur de Monkey Island porte Thimbleweed Park, un des titres qui a fait son succès, sur Nintendo Switch. Ron Gilbert annonce son arrivée sur la console en septembre, sans apporter plus de précisions. En tout cas, les joueurs savent déjà à quoi s’attendre concernant cette version. Une courte vidéo présente un aperçu du gameplay et du graphisme de Thimbleweed Park. Le développeur a collaboré avec son partenaire de longue date, Gary Winnick, pour produire un titre qui exploite les spécificités de la console. Le jeu prend en charge les contrôleurs Joy-Con et l’écran tactile en mode portable ou en mode docké.

Le jeu commence par la découverte d’un cadavre à l’extérieur de la ville Thimbleweed Park. Les agents Reyes et Ray se lancent alors dans une enquête qui les conduit à percer les mystères de cette cité déjà très originale. Thimbleweed Park propose cinq personnages jouables à tout moment et la fin varie selon les choix du joueur. En plus des deux agents du FBI, on retrouve Delores, Franklin et le clown Ransome, condamné à revêtir son déguisement.

Thimbleweed Park est déjà disponible sur Windows, Mac et Xbox One depuis le mois de mars dernier. Le titre compte ensuite tirer parti de la Dual Shock 4 de la PlayStation 4 le 22 août prochain.