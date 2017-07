Thor Ragnarok : la nouvelle bande-annonce donne le ton

À quelques mois de la sortie de Thor Ragnarok, les studios Marvel viennent de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce. L'occasion de retrouver le dieu nordique bien sûr, mais aussi d'en apprendre un peu plus sur le devenir de son marteau, ses retrouvailles avec Hulk, et son « alliance » avec son perfide de frère Loki.



Marvel a profité du Comic-Con de San Diego, qui ferme ses portes aujourd'hui, pour diffuser une seconde bande-annonce de Thor Ragnarok. Et elle donne le ton : avec ses musiques synthétiques, ses costumes colorés et ses dialogues débridés, le film se veut un véritable hommage aux années 80. Le film se déroule quatre années après Thor Le Monde des ténèbres. Thor (Chris Hemsworth) a perdu son marteau et se retrouve sur une planète, sur laquelle il doit combattre dans une arène d'autres guerriers surpuissants. Parmi eux, il retrouve son vieil ami Hulk (Mark Ruffalo) et son demi-frère Loki (Tom Hiddleston), avec lesquels il va devoir s'allier pour combattre la dangereuse déesse de la mort Héla (Cate Blanchett), qui veut mettre fin à la civilisation asgardienne.



Le film est attendu pour le 25 octobre prochain en France. Il sera le dernier de la licence Marvel/Disney avant l'énorme événement que nous préparent les studios : Avengers Infinity War.





Thor Ragnarok : la nouvelle bande-annonce.