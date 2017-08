GOT : des menaces de piratage sur le dernier épisode de la saison 7

Connu sous le nom de Mr Smith, un groupe de hacker menace HBO de diffuser en avance le dernier épisode de la saison 7 de Game of Thrones à moins que la chaîne américaine n’accède à sa demande : lui verser une rançon de six millions de dollars.



Ces pirates sont à prendre au sérieux. Ils ont déjà laissé fuiter les épisodes 4 et 6 de cette même saison de la série phare de HBO, lesquels étaient, semble-t-il, contenus dans les 1,5 To de données qu’ils avaient dérobés sur les serveurs de la chaîne câblée. Ils ajoutent disposer également de ses identifiants sur plusieurs réseaux sociaux dont Instagram, Giphy et Twitter.

Mashable, à qui s’est confié Mr Smith, a eu en main lesdits identifiants, mais n’a pas pu en vérifier l’authenticité pour des raisons légales évidentes. Néanmoins, ils ont observé que plusieurs comptes Giphy de HBO avaient été modifiés par un tiers.



De son côté, le diffuseur américain explique à Mashable ne pas vouloir entrer dans le jeu des pirates, sans plus de précision. Ainsi, il est très probable de voir fleurir des copies pirates de l’épisode 7 de GOT avant sa diffusion officielle, le 27 août prochain (le 28 août à 3h en France sur OCS).

