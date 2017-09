Tin Star : Amazon diffusera sa nouvelle série le 29 septembre

Amazon vient de dévoiler la bande-annonce de sa nouvelle série dramatique intitulée Tin Star. Le premier épisode sera diffusé sur Amazon Prime Video à partir du 29 septembre. Le géant du e-commerce a réussi à engager un casting de premier choix pour son nouveau programme.



Tin Star raconte l’histoire de Jim Worth, un ancien agent britannique qui décide de refaire sa vie avec sa famille dans une petite ville canadienne portant le nom de Little Big Bear. Toutefois, la récente ouverture d’une raffinerie de pétrole vient très vite perturber le calme de la ville y amenant son lot de trafic de drogue, de prostitution et de crime organisé.



Au casting, on retrouve l’acteur Tim Roth qui interprète le rôle de Jim Worth, mais également l’actrice Christina Hendricks connue pour son rôle dans la série Mad Men. La série est écrite par Rowan Joffé qui a également travaillé sur 28 Weeks Later. La première saison qui compte dix épisodes sera diffusée le 29 septembre prochain.

