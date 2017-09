Tomb Raider : l'affiche et le teaser du film dévoilés

Voilà 14 ans (déjà !) que le dernier film mettant en scène Lara Croft est sorti. Mais que les fans de l'aventurière intrépide se rassurent, Hollywood ne les a pas oubliés : un nouvel opus Tomb Raider est en préparation et pointera le bout de son nez l'année prochaine. En attendant, la production leur livre le poster du film et un petit teaser, histoire de les faire patienter comme il se doit.

Le poster qui vient d'être dévoilée met en avant l'actrice Alicia Vikander, et elle seule. Elle succède donc à Angelina Jolie dans le rôle de Lara Croft et, si on a pu voir la comédienne dans Agents très spéciaux, Jason Bourne ou encore A Vif, c'est la première fois qu'Alicia Vikander tient le rôle principal d'un blockbuster. Dans le même temps, la production diffuse sur Twitter un petit teaseer, dans lequel on peut voir Lara en action. Réalisé par Roar Uthaug, le film promet d'être plus sombre, plus échevelé et semble mettre davantage en danger l'héroïne que les deux opus de 2001 et 2003. Bref, ce reboot promet devrait être en totale adéquation avec les récents jeux vidéo de la licence (on ne peut s'empêcher de penser à certaines scènes de Rise of the Tomb Raider en visionnant ce teaser).

Notez par ailleurs qu'un trailer complet devrait être diffusé dans la journée ou dans la nuit. Le film est quant à lui attendu le 14 mars 2018 sur les écrans français.