Tomb Raider : une vidéo compare le trailer du film avec les scènes du jeu vidéo

La première bande-annonce du reboot de Tomb Raider vient à peine de sortir que certains l’ont déjà décortiquée minutieusement. Dans une vidéo, l’équipe d'IGN s’est amusée à comparer le trailer avec les scènes du jeu vidéo.



Dans la séquence, l’écran est divisé en deux parties, une partie qui déroule la bande-annonce et l’autre qui remontre des scènes du jeu de 2013. Le résultat est surprenant. Ce premier trailer du reboot est en effet très similaire au jeu.



Les adaptations de jeux vidéo au cinéma peuvent parfois décevoir les fans. Ce ne devrait cependant pas être le cas de Tomb Raider, dans lequel l’adaptation cinématographique semble extrêmement fidèle au jeu. A tel point qu'on peut se demander si le réalisateur, peut-être en manque d'inspiration, n'a pas simplement fait un copier-coller de l’œuvre originale.



Angelina jolie a laissé sa place à Alicia Vikander qui interprétera le rôle de Lara Croft. Au casting on retrouvera également Dominic West dans le rôle de son père Lord Richard Croft. Le reboot sera réalisé par Roar Urthaug qui a travaillé sur le long métrage The Wave.



Tomb Raider sortira dans les salles le 14 mars 2018.

>>>>>>>>> Lire aussi :Tomb Raider : le nouveau film se dévoile via une première bande-annonce