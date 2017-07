TomTom pourrait abandonner le marché des objets connectés

TomTom serai sur le point de quitter le marché des wearables. La compagnie voit en effet ses ventes diminuer et le marché des objets connectés est en berne. Harold Goddin, CEO de TomTom a déclaré que la compagnie n’avait pas atteint ses objectifs. TomTom semble désormais revoir sa stratégie et vouloir se reconcentrer sur le secteur de l’automobile et de la télématique. TomTom a en effet vu ses ventes chuter de 20% par rapport à l’année dernière.

De plus, la division Sport de TomTom a vu nombre de ses managers quitter le navire depuis décembre dernier. Les postes n’ayant pas été remplacés, tout laisse donc penser que la division Sport de TomTom est bien destinée à mourir. À l’exception d’Apple et Xiaomi, TomTom n’est pas la seule compagnie a être en déclin sur le marché des wearables. Fitbit a en effet vu sa part de marché diminuer considérablement ces derniers mois.



>>> Lire aussi : Montres et bracelets connectés : comment choisir? Lequel acheter?