Voitures connectées : TomTom lance Bridge Hub

TomTom profite du salon de l’automobile de Francfort pour présenter sa nouvelle solution technologique baptisée Bridge Hub. La marque néerlandaise veut surtout aider les entreprises à mieux gérer leur flotte à travers un smartphone ou des périphériques professionnels.

Une solution personnalisable pour les entreprises

Le TomTom Bridge Hub se présente comme un système connecté qui permet aux établissements publics ou privés de se connecter avec les véhicules, le back-office et le conducteur de leur flotte via un smartphone, une tablette, un périphérique professionnel ou un écran HDMI. Le Bridge Hub intègre en effet une connectivité 4G, une interface CAN Bus et la technologie Mirrorlink. « TomTom BRIDGE Hub offre une solution hautement innovante. Il répond aux besoins que nos clients ont identifiés, les aidants ainsi à optimiser leurs opérations », a expliqué Sebastien Ruffino, le Directeur de l’unité commerciale de TomTom Bridge lors de la présentation du produit.

Plusieurs fonctionnalités, dont la dernière mise à jour de la navigation TomTom, les cartes interactives en temps réel et le trafic TomTom en temps réel, comptent parmi les avantages du système élaboré par TomTom et Zebra Technologies.

>>> TomTom va calculer votre âge biologique avec ses montres connectées