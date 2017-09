Toyota et Mazda s’associent pour développer des voitures électrique

Les constructeurs Toyota et Mazda ont annoncé une nouvelle entité en partenariat avec l’équipementier Denso. Ce nouvel acteur de l'industrie auto serait consacré au développement de technologies pour l’automobile électrique. La compagnie créée par les trois entreprises japonaises se nomme EV Common Architecture Spirit Co. Elle développera des technologies à destination des voitures électriques. L’entité est majoritairement détenue par Toyota qui possède 90% des parts, tandis que Mazda et Denso possèdent chacun 5%.



Les technologies développées viseront tous types de véhicules électriques. Les solutions s’adresseront aussi bien aux petites voitures qu’aux utilitaires et poids lourds par exemple. Les trois constructeurs désirent une réelle souplesse afin de répondre aux différentes tendances du marché.

Toyota, Mazda et Denso se disent prêts à travailler avec d’autres compagnies extérieures. Toutefois, la façon dont ils souhaitent collaborer reste encore floue : ouverture des actions ou projets communs, l'avenir nous le dira.

