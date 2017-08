Un nouveau trailer pour Life is Strange 2

Before the Storm Gamescom Launch Trailer [ESRB]

Le développeur français, Dontnod Entertainement, a lancé Life is Strange en 2015. Le jeu épisodique connaîtra un second volet dont la date de sortie est prévue pour le 31 août prochain. En attendant, Life is Strange: Before the Storm s’est offert un trailer de lancement à l’occasion de la Gamescom.

Les concepteurs du jeu vidéo remontent le temps pour placer l’intrigue trois ans avant les évènements du premier volet. Si les épisodes de 2015 étaient centrés sur l’étudiante en photographie, Maxine Caulfield, les projecteurs se tournent désormais vers son amie d’enfance, Chloe Price alors âgée de 16 ans. L’adolescente rencontrera une certaine Rachel Amber déjà apparue dans le premier volet. Life is Strange: Before the Storm devrait ainsi apporter de nombreuses explications aux joueurs qui retrouveront la paisible Arcadia Bay avant l’arrivée de la tempête cataclysmique.

Cependant, le trailer ne s’étend pas sur le type de gameplay proposé. On sait néanmoins que Life is Strange: Before the Storm se déclinera en trois chapitres et sera développé par Deck Nine Games. Dans son ensemble, le jeu vidéo sera proposé à 16,99€ sur PS4, Xbox One, et Windows.

