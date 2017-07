The shape of Water : un trailer pour le prochain Guillermo Del Toro

The Shape of Water | Official Trailer | FOX Searchlight

La dernière création de Guillermo Del Toro, Crimson Peak, replongeait au XIXe siècle, dans la campagne anglaise. Cette année, The Shape of Water, le prochain film du réalisateur mexicain, se déroule dans un cadre complètement différent. L’histoire prend place dans un laboratoire top secret des États-Unis et en pleine guerre froide. Le réalisateur attire les projecteurs sur Élisa, une employée muette campée par l’actrice Sally Hawkins. La jeune femme découvre avec son collège Zelda une horrible créature, résultat des expérimentations du complexe gouvernemental.

La rencontre s’ouvre sur une relation improbable entraînant un profond bouleversement dans la vie et la vision du monde d’Élisa. Pour développer cette histoire, Guillermo Del Toro a écrit le scénario avec Vanessa Taylor qui a notamment travaillé sur les saisons deux et trois de Games of Thrones. Au casting, on retrouve l’acteur Doug Jones qui endosse le rôle de l’amphibien après son interprétation d’Abe Sapien d’Hellboy et de l’extraterrestre de Men In Black. Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Lauren Lee Miller et Michael Stuhlbarg seront également de la partie. The Shape of Water arrivera dans les salles de cinéma français le 10 janvier 2018.