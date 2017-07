Le sixième tome du Trône de Fer ne sortira probablement pas avant 2018

Alors que la saison 7 de Game of Thrones est actuellement diffusée sur OCS en France, les lecteurs de la saga du Trône de Fer attendent toujours le sixième tome. Ils devront encore patienter quelques temps comme l’a annoncé ce week-end l’auteur George R. R. Martin.

En janvier dernier, George R. R. Martin expliquait que The Winds of Winter pourrait sortir dans le courant de l’année. « Je pense qu’il sortira cette année », avait-il alors affirmé sur son blog, tout en expliquant que c’est un vœu qu’il avait déjà fait en 2016. Il semblerait finalement qu’il faille encore patienter pour pouvoir découvrir la suite des aventures de Jon, Daenerys, Arya ou Sansa dans les romans, comme l’a expliqué l’auteur ce samedi sur son blog.

Il a en effet annoncé la sortie d’un nouveau livre basé dans l’univers du Trône de Fer, baptisé Fire and Blood, du nom de la devise de la maison Targaryen. Cependant, il ne s’agira pas d’un nouveau volume de la saga, mais d’un ouvrage à vocation encyclopédique sur son univers et l’histoire de la famille de Daenerys, avec quelques nouvelles se déroulant plusieurs siècles dans le passé. « Aucune date de publication n’a encore été fixée, mais il est probable que le premier volume de Fire and Blod sorte fin 2018 ou début 2019 », explique-t-il. Une chronologie qui pourrait coïncider avec la sortie du sixième tome du Trône de Fer, Les Vents de l’Hiver : « Je travaille toujours dessus, je suis à des mois d’avoir terminé (combien ? Bonne question), j’ai toujours de bons et de mauvais jours et c’est tout ce que je veux dire. Lequel des Vents de l’Hiver ou du premier volume de Fire and Blood sortira en premier, c’est difficile à dire pour l’instant. Je pense en tous cas qu’il y aura un livre sur Westeros de ma part en 2018… et qui sait, peut-être deux. On peut toujours rêver… »

Dans tous les cas, il semble que la date initialement prévue de 2017 pour une sortie des Vents de l’Hiver ne soit plus d’actualité, l’auteur prévoyant ainsi au mieux une sortie du sixième tome en 2018. À défaut, les lecteurs pourront donc toujours se rabattre sur Fire and Blood. Ce recueil en deux parties s’attardera sur toute l’histoire de la famille Targaryen, depuis Aegon le Conquérant à Aegon III, pour le premier volume, et de Aegon III à la rébellion de Robert Baratheon, dans le second volume.