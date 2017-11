[Promo] Jusqu'à -400 € sur les trottinettes électriques Speedelec

La société Oxyréa, spécialisée dans la distribution de trottinettes électriques, casse les prix de deux de ses modèles, les Speedelec SpeedWay3 600 et SpeedWay4 600. En effet, la première passe de 1 199 € à 899 €, alors que la seconde bénéficie d'une réduction de 400 €, en passant de 1499 € / 1399 € (en fonction de la capacité de la batterie) à seulement 1 099 € / 999 €.



La trottinette électrique Speedelec SpeedWay3 600 est dotée d'un cadre en aluminium (le poids maximal de l'utilisateur est de 120 Kg), de pneus de 10 pouces et d'un moteur de 600 Watts (vitesse maximale de 45 Km/h). Elle est équipée de tous les feux de signalisation nécessaires (avant, arrière, stop, clignotants) et de freins à disque. Un panneau LCD affiche les informations de base (autonomie restante, distance parcourue, etc.). En outre, elle intègre une béquille, des amortisseurs à l'avant et peut se plier très rapidement pour faciliter son rangement. Enfin, sa batterie au lithium de 26 Ah (52 v) assure une autonomie de 85 à 100 Km. Elle se recharge en 11 heures.



Le modèle SpeedWay4 600 se différencie de la première par ses amortisseurs arrières et un moteur plus puissant (jusqu'à 1600 Watts en pic). De plus, elle existe en deux configurations, avec un batterie de 21 Ah ou de 26 Ah.



En option, les deux modèles peuvent recevoir une selle, placée sur un système télescopique.









