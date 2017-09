Tumblr : l'application s'améliore enfin

Tumblr offre aux utilisateurs de son application mobile l’expérience de la version "desktop" avec des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles polices de caractères et encore plus de Gifs. Les utilisateurs auront ainsi plus d’options pour personnaliser chacune de leurs réactions.

La dernière mise à jour de Tumblr a apporté plusieurs nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs mobiles de la plateforme qui peuvent désormais réagir à des publications avec des photos, des GIFs ou des messages de textes personnalisés. Certaines de ces options étaient déjà disponibles pour les utilisateurs de bureau depuis un certain temps.

D’autres fonctionnalités en plus des filtres, des autocollants et des vidéos en direct.

Les utilisateurs mobiles auront maintenant la possibilité d’ajouter des en-têtes, de créer des listes, glisser des blocs de textes et d’images ou bien d’utiliser des polices de caractères plus amusantes de type Serif, Courier ou Cursif pour mieux personnaliser leurs réactions dans leur Tumblelog. Autant dire que l’application mobile Tumblr fonctionne à l’image de l’application de bureau, mais avec la facilité d’un écran tactile plus petit.

