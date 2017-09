[Promo] La TV LG 55UJ750V à 900 €

Grâce au code promo LG-200, Rue du Commerce fait passer le prix de ce téléviseur LG 55UJ750V de 1099,99 € à seulement 899,99 €.



Ce téléviseur LG arbore un design très séduisant, grâce à un cadre métallique très fin et un pied incurvé. Il est équipé d'une dalle IPS 4K (3 840 x 2 160 pixels) de 55 pouces, qui procure des images à la fois détaillées et riche en couleurs, avec de larges angles de vision. Celle-ci est compatible HDR, afin d'obtenir un maximum de détails dans les zones très sombres ou très claires de l'image. Pour le son, les haut-parleurs sont signés Harman Kardon.



Les applications connectées, comme Youtube, Netflix ou un navigateur Internet, et vos fichiers multimédia sont accessibles par l'intermédiaire d'une interface simple et rapide fonctionnant sous WebOS. Les fichiers stockés sur votre PC sont exploitables grâce à la compatibilité DLNA. Pour simplifier l'utilisation de certaines fonctions, un clavier et une souris USB peuvent être utilisés. La TV est compatible Wi-Fi ac et Bluetooth (pour connecter une barre de son ou des enceintes). Enfin, il est possible d'enregistrer des programmes TV sur un disque dur USB (avec fonction Timeshift, pour mettre en pause un enregistrement). D'ailleurs, la TV possède 2 ports USB et 4 entrées HDMI.







