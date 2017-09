Game of Thrones : une chanson pour Arya

Arya Stark, la cousine de Jon Snow dans la série TV Game of Thrones, vient d’avoir droit à sa propre chanson. Le personnage, qui se présente souvent indépendant et impulsif dans la série médiévale fantastique, apparaît dans un clip vidéo réalisé par Miracle of Sound avec Karliene.

Un thème qui reflèterait la personnalité du personnage

En deux jours, la vidéo comptabilise plus de 100 000 vues sur YouTube. Elle est réalisé par Gavin Dunne, un musicien indépendant irlandais, qui a l’habitude des titres inspirés de films ou de jeux vidéos sous le label Miracle of Sound. Dans « No one », son tout nouveau titre dédié au personnage incarné par l’actrice Maisie Williams, il est en featuring avec l’artiste Karliene. Le thème de la chanson reflète la personnalité sauvage et subtile d’Arya, selon les téléspectateurs.

Gavin Dunne publie régulièrement des clips vidéos inspirés des titres comme Wonder Woman, Game of Thrones ou bien Zelda sur sa chaîne YouTube « Miracle of Sound » depuis 2011.