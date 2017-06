Twist : le Slack sans prise de tête

How Twist Works

Les outils de travail collaboratif comme Microsoft Teams ou Hipchat se disputent actuellement un marché où règne Slack et ses 5 millions d’utilisateurs. L’équipe de Doist entre également en concurrence avec une nouvelle approche et cherchent à se faire une place dans la bataille. En effet, le développeur de Todoist revient avec un produit qui va à contre-courant de la tendance actuelle : Twist.

Contrairement à son prédécesseur, Twist se base sur une communication asynchrone. Le principe est sensiblement le même que celui des forums avec ses fils de discussion. Cependant, les réponses à un fil de discussion peuvent être configurées de sorte que seules certaines personnes soient notifiées. En outre, tous les messages sont centralisés et accessibles dans la boîte de réception. Leur lecture est facilitée par une seule interface divisée en trois parties. Par ailleurs, Twist élimine définitivement le statut de connexion des utilisateurs. L’application met ainsi fin aux attentes et aux hésitations que suscite cette fonctionnalité. Chaque membre pourra ainsi s’organiser et mieux réfléchir à un problème.

Twist s’illustre ainsi en éliminant les notifications permanentes qui peuvent être une source de stress et un frein à productivité. L’application est déjà disponible en une version gratuite et une version payante, avec plus d'options, à 6 $ par utilisateur et par mois.

