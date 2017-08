Twitch : l’application pour Mac et PC est enfin disponible

L’application Twitch pour Mac et PC est enfin disponible. Twitch avait lancé la version bêta il y a quelques mois et vient tout juste de déployer la version finale. L’application Twitch version Desktop possède le même fonctionnement que la version web, mais elle propose également des fonctionnalités supplémentaires telles que le mode nuit.



Avec l’application Twitch les utilisateurs pourront non seulement continuer à communiquer par messages, mais ils pourront également avoir accès aux chats vidéos et aux appels audio. Autre nouveauté, l’application permet le mode nuit. Désormais les utilisateurs pourront rester sur Twitch beaucoup plus tard sans avoir les yeux agressés par la lumière de l’écran.



L’application Twitch permet également de retrouver ses amis provenant d’autres plateformes avec la synchronisation. Dans le futur, un service de stockage cloud devrait même être disponible.



L’application desktop Twitch est disponible dès à présent pour Mac et PC. Il suffit de télécharger l'application sur le site web de Twitch et de l’installer ensuite sur son ordinateur.

