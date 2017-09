Twitch lance ses extensions et la personnalisation des chaînes

Si depuis son lancement en 2011 Twitch a rencontré un fort succès auprès des gamers, le service de streaming de jeux vidéo présentait quelques limites. C’est pourquoi la plateforme vient de lancer tout un programme d’extension qui permettra plus d’interaction et de personnalisation.

Sur Twitch, il n’est pas toujours aisé pour les utilisateurs de gérer leurs diffusions en direct et leurs interactions avec les spectateurs. Pour permettre une meilleure expérience d’utilisations, Twitch a donc ajouté plusieurs extensions. Au total, il faudrait compter au moins 20 nouvelles extensions.



Désormais, les utilisateurs pourront personnaliser leurs chaînes en ajoutant des overlays interactifs, des sondages ou même un animal virtuel pendant leurs streams. On note également une extension baptisée « Gear on Amazon » qui permet de faire des placements de produits disponibles sur Amazon. Si les extensions sont déjà disponibles sur Twitch, certains éléments restent encore à découvrir. La compagnie compte donner davantage de détails lors d’une conférence prévue le 19 octobre.

