Twitch : les streamers pourront désormais personnaliser leurs chaînes

Le service de streaming pour gamers Twitch a lancé une mise à jour à son application desktop. À partir d’aujourd’hui, les streamers pourront personnaliser leurs chaînes grâce à des extensions et des outils tiers. Plus tôt ce mois-ci, Twitch avait lancé son application desktop qui propose plus de fonctionnalités que sur sa version web. Aujourd’hui, Twitch veut encore plus améliorer l’expérience de ses utilisateurs en lançant un nouveau programme d’extensions.



Ce sont en tout 20 extensions qui sont attendues, des plus classiques comme le sondage aux plus spécifiques comme les statistiques. Les streamers auront la possibilité d’intégrer ces outils directement dans leurs vidéos live.



Une extension intéressante baptisée « Gear on Amazon Extension » permettra aux partenaires de gagner des commissions directement depuis leurs pages Twitch. Twitch a déclaré que son programme d’extensions allait être déployé très prochainement sans donner de dates spécifiques.

>>> Twitch : Twitch : l'application pour Mac et PC est enfin disponible