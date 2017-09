Twitter : comment tweeter avec 280 caractères dès maintenant?

Si Twitter était jusque là réservé à des messages de 140 caractères au maximum, le réseau social a annoncé aujourd'hui un doublement de la longueur des messages. Il est déjà possible de publier des tweets jusqu’à 280 caractères.



C’était jusqu’à présent l’une des limites inhérentes à Twitter. Au maximum, les utilisateurs du réseau social ne pouvaient publier des statuts que jusqu’à 140 caractères, mentions comprises. Un nombre qui va finalement être doublé comme l’a annoncé ce mercredi le réseau social sur son blog : « nous voulons que tout le monde à travers le monde puisse s’exprimer facilement sur Twitter, donc nous apportons une nouveauté : nous allons tester une limite plus grande, 280 caractères ».



Cette augmentation de la limite vient en fait pallier un problème d’inégalité entre les différentes langues. Un caractère latin n’est pas équivalent à un caractère chinois ou japonais, puisqu’il faut davantage de signes pour faire passer une idée identique. Une raison qui expliquerait que Twitter soit le réseau social le plus utilisé au Japon, par exemple. « Nos études démontrent que la limite de caractères est une cause majeure de frustration pour les gens écrivant en anglais, mais pas pour ceux écrivant en japonais », explique Twitter. Le réseau social va donc doubler cette limite pour tous les utilisateurs, à l’exception du japonais, du chinois et du coréen.



Pour l’heure, Twitter explique que seul un nombre limité d’utilisateurs a accès à cette nouvelle limite de 280 caractères. Cependant, tous les utilisateurs peuvent d’ores et déjà l’activer sur la version Web de Twitter sur Chrome grâce à une petite astuce.



Il vous suffit d’installer l’extension Chrome Tampermonkey, qui vous permet d’ajouter des scripts à votre navigateur. Une fois installée, cliquez sur « ajouter un nouveau script » et remplacez le texte par défaut par celui présent sur la page Github de Twitter Cramming. Il vous suffit alors de cliquer sur l’icône « enregistrer » pour que vous puissiez tweeter des messages allant jusqu’à 280 caractères sur la version Web de Twitter.