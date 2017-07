Twitter met en sourdine les comptes qui ne vous suivent pas

Twitter vient d'ajouter de nouvelles options à ses paramètres de filtrage. Le réseau social a en effet effectué une mise à jour, qui se propose de désactiver les notifications provenant de certains comptes. Ce mode silencieux permet en principe de filtrer les abus sur Twitter.

Les utilisateurs de Twitter pourront désormais désactiver les notifications en provenance d’autres comptes qu’ils ne suivent pas. Il en est de même pour les nouveaux comptes, ou des comptes Twitter sans adresse mail ou numéro de téléphone confirmé.



Ces nouvelles fonctionnalités vont permettre d’éviter de voir du contenu non désiré. Pour activer la fonctionnalité, il suffit de se diriger dans la section « Notifications » sur le site web Twitter ou via les applications iOS et Android.



