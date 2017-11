Un employé de Twitter désactive le compte de Donald Trump par erreur

Ce jeudi 2 novembre, le compte Twitter de Donald Trump était hors service pendant quelques minutes. Twitter a déclaré qu’il s’agissait d’une erreur d’inadvertance de la part d’un de ses employés. Le compte du président des États-Unis a depuis été réactivé.



Le président Donald Trump est connu pour ses tweets virulents. Ce dernier possède deux comptes Twitter : un compte officiel @Potus et un compte personnel @realdonaldtrump qu’il affectionne plus particulièrement. Hier, les utilisateurs ont eu la surprise de voir le message « Désolé, cette page n’existe plus » s’afficher sur leurs écrans lorsqu’ils souhaitaient consulter le compte personnel du président.



Twitter qui ne s’est pas exprimé sur le moment, a publié un communiqué plus tard. Sur le compte Twitter Government, le réseau social s’est excusé pour la gêne occasionnée et a expliqué qu’un de ses employés avait désactivé le compte de Donald Trump par erreur. La compagnie ajoute que des mesures supplémentaires seront prises pour que l’erreur ne se reproduise plus à l’avenir.



Au total, le compte Twitter de Donald Trump aura été désactivé pendant onze minutes. Onze minutes pendant lesquelles certains ont été soulagés de ne plus voir les tweets désobligeants du Président.

