Twitter teste une fonctionnalité pour publier un fil de tweets

Sur Twitter, il est déjà possible d’envoyer une série de messages afin qu’ils s’affichent en un fil plus long, pour raconter une histoire de plus de 140 caractères. Un usage qui pourrait être simplifié à l’avenir grâce à une fonctionnalité intégrée.

En effet, comme l’a remarqué un utilisateur de Twitter du nom de Devesh Logendran, le réseau social teste actuellement une nouvelle fonctionnalité permettant de rédiger une série de tweets avant de publier l’ensemble d’un seul coup. Cette fonction permettrait en fait de numéroter automatiquement les tweets et d’envoyer l’histoire en une seule fois, sans avoir à rédiger les messages les uns après les autres ou à organiser une liste de brouillons trop complexe.

De nombreux utilisateurs de Twitter utilisent déjà la fonction « répondre » pour créer des fils de tweets et les organiser ainsi de manière à ce qu’ils se répondent et à créer des histoires, raconter un événement ou contextualiser un message par rapport à une ancienne publication. Twitter est connu pour adapter les fonctionnalités de son réseau social en fonction des usages générés par ses utilisateurs. Ainsi, les hashtags sont apparus il y a dix ans, d’abord initiés par un utilisateur avant que Twitter ne les rende cliquables et ne les intègre à ses tendances ou à son moteur de recherche interne.

De son côté, le réseau social a refusé de commenter cette fonctionnalité, encore cachée pour l’instant. Comme de nombreuses nouveautés, il pourrait s’agir d’un simple essai auprès de plusieurs utilisateurs avant de savoir si celle-ci fonctionne suffisamment bien pour la proposer à l’ensemble des membres du réseau social.