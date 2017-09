Twitter : le mode nuit est enfin disponible sur la version desktop

Twitter vient d'ajouter le mode nuit à sa version desktop. Les utilisateurs pourront donc avoir accès à la fonctionnalité depuis leur ordinateur. Jusqu’à présent, le mode nuit était uniquement disponible sur les applications mobiles Twitter.



Twitter avait lancé le mode nuit sur les applications iOS et Android l’année dernière. Désormais, l’option sera également disponible sur la version desktop. Pour activer le mode nuit, il suffit de cliquer sur sa photo de profil, puis de sélectionner la dernière option indiquée par une icône en forme de lune.



Le mode nuit permet d’obtenir des couleurs plus chaudes et qui n’agressent pas les yeux, surtout lorsqu'on se trouve dans une pièce où il fait sombre. Le mode nuit ne transforme pas réellement l’interface de Twitter. Les couleurs blanches et bleues sont simplement remplacées par des couleurs plus foncées comme le bleu marine.



Le mode nuit sur Twitter n’est cependant pas automatique. Il faut l’activer ou le désactiver manuellement.

