Twitter teste un mode nuit sur la version PC de son site Web

Le mode nuit arrive enfin sur la version desktop de Twitter. Le réseau social avait lancé le mode nuit en juillet dernier, mais uniquement sur sa version mobile. Désormais, les utilisateurs de PC pourront également publier des Tweets tard la nuit.



Le mode nuit sur Twitter est plus ou moins disponible depuis septembre, mais uniquement en utilisant l’extension Chrome. Twitter semble désormais bien tester le mode nuit sur sa version desktop. La fonctionnalité ne modifie en rien le fonctionnement du site et de très légers changements sont à noter. Le site devient simplement moins agressif pour les yeux avec des tons plus sombres. Le blanc est remplacé par du gris foncé, par exemple.



Pour activer le mode nuit, il suffit de cliquer sur sa photo de profil située en bas dans le menu horizontal. Il faudra ensuite activer l’option « Mode Nuit » située à la fin du menu déroulant.



Pour le moment, seuls quelques utilisateurs ont pu utiliser le mode nuit de Twitter sur leur ordinateur portable. Twitter serait encore en train de tester la fonctionnalité.

