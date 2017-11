Twitter suspend temporairement son système de vérification et en prépare un nouveau

Hier, à la surprise de tout le monde, Twitter a suspendu son système de vérification. Le réseau social avait été vivement critiqué après avoir authentifié le profil d’un suprémaciste blanc aux États-Unis.



Le système de vérification de Twitter permet d’authentifier l’identité de certains utilisateurs. Les utilisateurs dont l’identité a été vérifiée sont signalés par une icône bleue à côté de leurs noms. Cette marque bleue est souvent utilisée pour les comptes de personnalités telles que les célébrités, les journalistes, etc.



Mais Twitter a choqué de nombreux utilisateurs en authentifiant un suprémaciste blanc nommé Jason Kessler. L’utilisateur était un des organisateurs de la manifestation néonazie qui a eu lieu à Charlottesville en août dernier. Le rassemblement avait notamment fait plusieurs victimes lorsqu’une voiture a percuté des contre-manifestants.



D’après Twitter, il existe un malentendu concernant son système de vérification. Le réseau social a mis en place le processus d’authentification afin de garantir l’identité de certains utilisateurs. Or, la plupart des gens considèrent que l’icône bleue fait état d’approbation de la part de Twitter. Pour régler ce problème, Twitter a décidé de mettre en pause le processus actuel de façon temporaire et de créer un tout nouveau système.

