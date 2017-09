Twitter teste une application Android Twitter Lite

Twitter serait en train de tester une application AndroidTwitter Lite. Similaire à la version allégée de son site, Twitter Lite, la nouvelle application est principalement destinée aux pays émergents où la connexion à Internet est très souvent limitée.



Plus tôt cette année, Twitter avait dévoilé Twitter Lite, une version native de son site web qui consomme beaucoup moins de data. Quelques mois après, la compagnie semble travailler sur une version mobile de Twitter Lite avec une application Android.



L’app Android Twitter Lite serait actuellement en phase de test aux Philippines. L’application apparaît en effet dans le Google Play Store à côté de l’application classique. Les Philippines est un pays émergent où l’accès au réseau Internet est limité. Une telle application permettrait aux utilisateurs du pays d’accéder aux mêmes fonctionnalités que sur l’application classique sans consommer autant de data.



La nouvelle application fonctionne sur les appareils Android qui sont équipés de la version 5.0 et plus. Pour l’instant, il s’agit purement d’un test et rien ne dit si Twitter compte développer l’application dans d’autres pays par la suite.

>>>>>>>>>> Lire aussi : Twitter teste une fonctionnalité pour publier un fil de tweets