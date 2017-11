Twitter : des tweets de 280 caractères pour tous !

L’ensemble des utilisateurs peut enfin publier des tweets un peu plus longs. Les tweets qui étaient disponibles en 140 caractères peuvent désormais s’écrire en 280 caractères soit le double.



En septembre dernier, Twitter avait étendu la longueur de ses tweets à 280 caractères, mais uniquement pour un petit groupe d’utilisateurs. La phase de test étant terminée, le réseau social déploie aujourd’hui la nouvelle fonctionnalité à l’ensemble de ses utilisateurs. Twitter a annoncé le nouveau format dans un communiqué sur son blog. La Chef de Produit Aliza Rosen a expliqué que le but était de donner plus de flexibilité à l’utilisateur tout en garantissant une certaine brièveté qui fait la force de Twitter.



Si la limite des caractères a été étendue, la plupart des gens sont loin d’utiliser 280 caractères. Lors de la phase de test, il s’est avéré que seulement 5% des tweets comptaient plus de 140 caractères et 2% plus de 190 caractères. La plupart des utilisateurs continuent donc de publier des tweets d’une longueur moyenne de 140 caractères. La nouvelle limite permet seulement d’étendre le texte quand le besoin se fait ressentir.



Les tweets de 280 caractères sont disponibles sur la version web de Twitter ainsi que sur ses applications mobiles. Seuls le Japon, la Chine et la Corée du Sud gardent le format standard.

