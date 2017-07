Twitter va mieux, merci pour lui

Twitter s’est illustré en février dernier par une chute de 11 % de ses actions en bourses. Si les analystes ont ainsi prévu une baisse continue, avril a été le témoin d’un changement notable alors que le nombre d’utilisateurs du réseau social se chiffrait au-delà des prévisions. Et Twitter continue sur sa lancée à l’approche du rapport trimestriel de l’entreprise. Le prix d’une action est monté de 40 % depuis avril. Mardi, elle s’échangeait à 19,97 dollars, bien loin des 14,12 dollars relevés le 17 avril.



Mais, l’attention des investisseurs et des analystes sera tournée vers le nombre d’abonnées sur la plateforme. En avril, Twitter a annoncé une croissance de 6 % de ses utilisateurs actifs mensuels par rapport à l’année précédente. Cet indicateur est important pour le marché financier et pourrait décider du futur de l'entreprise, comme le témoigne Michael Pachter, un analyste de Wedbush Securities : « Les gens sont disposés à leur accorder le bénéfice du doute s'ils commencent à croître à nouveau ».



Le réseau social peut compter sur des membres de tailles comme les personnalités politiques dont le président des États-Unis, Donald Trump, un habitué de la plateforme. Twitter a également mené des changements en interne. L’ancien banquier Ned Segal prendra le poste de directeur financier le mois prochain alors que son cofondateur, Biz Stone, revient six ans après son départ.



>>> Lire aussi : des utilisateurs bloqués par Trump sur Twitter l'attaquent en justice