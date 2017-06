Les géants du Web unis contre le terrorisme

Facebook, Twitter, Microsoft et YouTube ont annoncé la mise en place d’un Forum mondial de l'Internet contre le terrorisme. Les géants du Web s’appuieront sur cette structure pour lutter contre le terrorisme et plus particulièrement la propagandes de violence et de haine sur Internet. La plateforme regroupera les efforts individuels des membres tout en facilitant la coopération entre ces grands noms du web, les organisations non gouvernementales, les petites entreprises et les gouvernements. Si les objectifs à long terme sont destinés à évoluer, la priorité actuelle est axée sur la détection des contenus faisant l’apologie du terrorisme.

Certes, le monde numérique reste vaste, mais en mettant en commun les ressources, le Forum mondial de l'internet contre le terrorisme entend arriver à ses premiers objectifs. D’ailleurs, cette structure se voit notamment comme un prolongement du Forum de l’UE sur l’internet et de la base de données Shared Industry Hash Database. Elle repose également sur des discussions menées avec le gouvernement britannique, sur les conclusions du récent G7 et des réunions du conseil européen.

Les géants du Web donneront ainsi une ampleur mondiale à ces initiatives à petites échelles. La base de données Shared Industry Hash Database pour l’identification des contenus terroristes devrait ainsi avoir plus d’impact tout comme Google Jigsaw, la solution privée du moteur de recherche.

> > > Lire aussi T411, le site de torrents fermé par la police