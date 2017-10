Twitter prépare une nouvelle fonctionnalité qui permettrait de sauvegarder des tweets pour les lire plus tard. L’utilisateur n’aura désormais plus besoin de retweeter ou de liker un tweet pour le mettre de côté.



C’est Jesar Shah, le Chef de Produit de Twitter qui a annoncé la nouvelle fonctionnalité. Twitter testerait un nouveau bouton qui permet de sauvegarder un tweet afin de le consulter ultérieurement. L’utilisateur dont le tweet a été sauvegardé ne sera bien entendu pas averti.



Jusqu’à présent, les utilisateurs pouvaient sauvegarder leurs tweets mais ils devaient utiliser les services d’une application tierce tel que Pocket. Avec l’intégration d’un tel bouton, sauvegarder des tweets deviendra plus facile et rapide. L'utilisateur pourra consulter ce qu'il a sauvegardé plus tôt dans une nouvelle section spécialement dédiée.



Pour l’instant, la fonctionnalité est encore en phase de test. On ignore encore quand Twitter compte déployer son nouvel outil au grand public.

