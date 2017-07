Uber vous fera bientôt payer pour ramener un objet perdu

Il n’est pas rare pour les utilisateurs d’Uber d’oublier leur sac ou une écharpe dans la voiture. Désormais,pour ramener l’objet à son propriétaire, Uber demandera de payer 15 dollars, une somme qui pourrait se transformer en 15 euros en France. Jusqu’à présent, si on oubliait ses affaires dans une voiture Uber, il suffisait de le signaler sur l’application ou directement au chauffeur, pour que celui-ci nous le ramène. Tout ça gratuitement. Toutefois, il semblerait que cela soit sur le point de changer. Uber fera désormais payer pour ramener l’objet à son propriétaire afin de dédommager la course.

Cette nouvelle politique ne concerne pour l’instant que les villes de Boston et de Chicago. Uber a déclaré que la nouvelle mesure sera déployée sur tout le territoire américain d’ici la fin août. Pour l’instant, aucune communication n’a été faite concernant les autres pays et notamment la France. Cependant, tout laisse à croire que la compagnie ira vers une homogénéisation de sa politique même à l’étranger.



Uber qui a mis à jour sa politique, considère cette nouvelle mesure comme un geste de plus fait à ses chauffeurs. Ces derniers se plaignaient récemment d’être sous-payés. Après avoir lancé la possibilité de donner des pourboires via son application, Uber semble vouloir améliorer son image à tout prix. Pas sûr pour autant que faire payer les utilisateurs davantage soit la meilleure des solutions.



