Uber ne géolocalisera plus ses clients une fois la course terminée

Uber vient d’annoncer qu’il renonçait à géolocaliser ses clients une fois leur course terminée. Le service de covoiturage avait en effet pour habitude de localiser ses clients même lorsque la course était terminée, et ce pendant cinq minutes.



C’est Joe Sullivan, qui dirige la section sécurité d’Uber qui a annoncé la nouvelle au site Reuters ce mardi. Il a déclaré que la compagnie allait déployer une mise à jour de son application qui mettrait fin à cette fonctionnalité controversée.



L’année dernière, Uber incitait ses utilisateurs à accepter d’être géolocalisés même lorsqu’ils n’utilisaient pas l’application. Cette méthode soulevait des questions d’ordre de la vie privée des utilisateurs. Bien qu’Uber se soit défendu en expliquant que cette pratique ne servait qu’à améliorer l’expérience de ses utilisateurs, la compagnie a décidé d’y mettre fin.



Cette nouvelle mesure semble faire partie du plan d’Uber afin de redorer son image. Au cœur de plusieurs scandales, le service de covoiturage est en train de revoir sa culture d’entreprise. La compagnie vient d’ailleurs de nommer un tout nouveau PDG suite à la démission de Travis Kalanick en juin dernier.

