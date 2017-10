Uber lance sa propre carte de crédit qui sera disponible à partir du mois prochain. À l’occasion, le service de covoiturage s’est associé avec la banque britannique Barclays. La carte servira à effectuer des achats quotidiens, mais donnera également accès à quelques avantages.



Uber est le premier service de VTC à proposer sa propre carte de crédit. Les utilisateurs pourront effectuer des achats dans la vie de tous les jours, mais pourront également rentrer cette nouvelle carte comme mode de paiement dans l’application Uber. La carte de crédit Uber donne accès à des avantages et des récompenses. Si l’utilisateur dépense 500$ durant les 90 premiers jours, il recevra alors un bonus de 100$.



À chaque achat effectué avec la carte de crédit Uber, l’utilisateur accumulera des avantages qu’il pourra ensuite utiliser lorsqu’il commandera une course ou qu’il fera appel au service de livraison Uber Eats. Les utilisateurs recevront même une carte cadeau de 50$ à utiliser sur les services tels que Spotify, Netflix ou Amazon prime.



Pour avoir cette fameuse carte de crédit, l’utilisateur peut faire la demande directement depuis l’application Uber. La carte ne prend que quelques minutes à être approuvée et devrait être livrée une semaine plus tard. Pour l’instant, Uber propose sa carte de crédit uniquement aux États-Unis. On ignore si un lancement dans d’autres marchés est également prévu.

