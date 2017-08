Uber intègre une messagerie instantanée à son application

Uber lance une nouvelle mise à jour de son application. Cette nouvelle version apporte une fonctionnalité qui facilitera les échanges entre les utilisateurs et les chauffeurs. Ce jeudi 10 août, Uber a annoncé l’arrivée d’une messagerie instantanée intégrée à son application.



La nouvelle messagerie permettra aux utilisateurs d’avoir une meilleure expérience de service et d’éviter toute situation gênante avec son chauffeur. Jusqu’à présent, lorsqu’un utilisateur a du mal à retrouver son chauffeur, il doit souvent appeler ce dernier ou lui envoyer un message texte.



Ce genre de situations pose beaucoup de problèmes. Lorsque le chauffeur reçoit un message ou un appel, il ne sait pas directement de qui il s’agit. Se pose ensuite le problème de confidentialité puisque le numéro de téléphone s’affiche.



Pour éviter ces situations et garantir au maximum la confidentialité des utilisateurs, Uber a lancé une messagerie instantanée intégrée à son application. Pour contacter son chauffeur, il faudra simplement appuyer sur « contact » puis sur « chat » sans quitter l’application. Lorsque le chauffeur reçoit le message, celui-ci est lu automatiquement à haute voix pour des raisons de sécurité. Le chauffeur peut répondre par un « pouce » simplement en appuyant son écran. La messagerie dispose également d’un accusé de réception.

La nouvelle fonctionnalité devrait sortir dans les semaines à venir.

