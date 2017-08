Uber : Le PDG d’Expedia succède à Travis Kalanick

C’est officiel, le patron d’Expedia, Dara Khosrowshahi va prendre les commandes d’Uber. C’est le conseil d’administration qui a nommé Khosrowshai afin de succéder à Travis Kalanick. Ce dernier avait démissionné sous la pression en juin dernier.



Le conseil d’administration d’Uber dont fait encore partie Kalanick vient de nommer leur nouveau PDG. Il s’agit de Dara Khosrowshahi, le PDG d’Expedia. Ce dernier a été choisi parmi une liste présélectionnée par le conseil d’administration. Parmi les trois finalistes, en plus du patron d’Expedia, on trouvait en effet les noms de Jeff Immelt, président de General Electric, et Meg Whitman, directrice générale Hewlett Packard. Cette dernière avait décliné la proposition le mois dernier tandis que Jeff Immelt a annoncé dimanche qu’il n’était plus dans la course.



Dara Khosrowshahi fait partie des PDG les mieux payés des États-Unis. De plus, son entreprise Expedia présente de très bons résultats. La compagne a réussi à doubler son chiffre d’affaires depuis 2012 avec 8,8 milliards de dollars l’année dernière. De plus, Khosrowshahi n’est pas totalement étranger au secteur du transport puisque Expedia s’intéresse de près aux locations de voitures et au transport des voyageurs.



Uber voit donc en Dara Khosrowshahi le PDG idéal pour redorer l’image de la compagnie. Travis Kalanic avait en effet démissionné sous la pression après plusieurs affaires scrupuleuses, des scandales et une culture d’entreprise discutable.

