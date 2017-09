Uber ne pourra plus exercer à Londres

Le service de VTC américain ne pourra bientôt plus exercer son activité à Londres. Uber ne verra pas sa licence d’exploitation être renouvelée le 30 septembre prochain. La compagnie aurait déjà fait appel de cette décision. L'organisme des transports en commun de Londres, TfL, a confirmé dans un communiqué qu’il n’allait pas renouveler la licence d’exploitation d’Uber qui s’expire le 30 septembre. L’organisme explique que cette décision a été prise suite au manque de responsabilité de la compagnie en ce qui concerne la sécurité et la sûreté des utilisateurs londoniens.



Uber qui avait 21 jours pour faire appel s’est bien entendu manifesté. Le service de covoiturage à Londres représente 40 000 chauffeurs et 3,5 millions d’utilisateurs. Une pétition en faveur du rétablissement d’Uber dans la capitale a été lancée. Elle compte déjà plus de 600 000 signatures. Le nouveau PDG, Dara Khosrowshahi a déclaré que Uber payait désormais les conséquences de plusieurs années d’un mauvais comportement. La compagnie se dit prête à tout, incluant des compromis, pour pouvoir récupérer sa licence dans la capitale anglaise.

>>> Lire aussi :Uber intègre une messagerie instantanée à son application