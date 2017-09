Ubisoft dévoile son casque Assassin's Creed à... 50 000 euros !

Le développeur de jeu français Ubisoft vient de dévoiler ses nouveaux modèles de casques prestigieux. L’entreprise a sollicité la joaillerie Tournaire et le constructeur de système audio haute fidélité Focal pour leur conception.

Des casques en édition limitée

À un mois de la sortie du prochain jeu vidéo d’action-aventure/RPG d’Ubisoft, Assassin’s Creed Origins, l’entreprise a dévoilé « Listen », un casque audio circum-auriculaire construit et personnalisé par Focal. « Listen » intègre une technologie Bluetooth et propose une autonomie de vingt heures. Les deux microphones installés sur le dispositif devront par ailleurs permettre « une capture vocale claire », selon le communiqué de presse de l’entreprise. Ubisoft n’en a cependant édité que 2222 unités et ils seront exclusivement disponibles sur Ubisoft Store. Le prix annoncé est de 249 euros et la disponibilité sera annoncée plus tard, par ailleurs.

Plus prestigieux, le casque « Utopia » de Focal sera également disponible en édition limitée. Seuls dix exemplaires existent en effet sur le thème d’Assassin’s Creed Origins. Et si les composants techniques sont les mêmes que ceux de « Listen », Utopia se démarque surtout par l’or de 18 carats incrustés par le joailler Tournaire. Le casque est disponible au prix de 50 000 euros avec le buste en bronze du personnage principal du jeu, Bayek. Le tout est par ailleurs visible chez Tournaire à Paris, sur rendez-vous.