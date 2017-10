Blast et Megablast : Ultimate Ears présente ses enceintes avec assistant vocal

Après avoir décliné sa gamme d’enceintes Bluetooth Boom jusqu’à l’usure, Ultimate Ears a dévoilé ce jeudi ses nouvelles enceintes connectées, les UE Blast et Megablast, cette fois dotées d’un assistant vocal.

>>> Retrouvez notre comparatif d'enceintes Bluetooth

Depuis quelque temps, la plupart des constructeurs audio grand public proposent leurs propres déclinaisons des enceintes connectées dotées d’assistants vocaux. Celles-ci viennent directement concurrencer les enceintes Echo d’Amazon ou Home de Google, mais utilisent les mêmes assistants vocaux, qu’il s’agisse de Google Assistant ou d’Amazon Alexa. Le constructeur Ultimate Ears, bien connu pour ses enceintes Bluetooth Boom et Roll, ne fait pas exception à la règle et a présenté ce jeudi ses propres enceintes connectées, les UE Blast et Megablast.

Ces deux enceintes sont équipées de l’assistant Alexa d’Amazon. Elles peuvent ainsi vous permettre d’écouter de la musique simplement à l’aide de commandes vocales, d’allumer vos ampoules connectées ou de passer des commandes sur Amazon. Les enceintes reprennent le même design cylindrique que les enceintes Boom 2 et Megaboom de la marque, mais sont cette fois dotées d’une connexion Wi-Fi. Le Bluetooth reste également de la partie et il sera toujours possible d’utiliser ces enceintes comme des produits nomades classiques, mais sans prise jack 3,5 mm ou fonctionnalités d’appairage de plusieurs enceintes via PartyUp. Comme pour les Boom 2 et Megaboom, la principale différence entre les Blast et Megablast vient du format, plus imposant pour la Megablast, de la puissance sonore et de la batterie. Ultimate Ears annonce ainsi une autonomie de 12 heures pour la Blast et de 16 heures pour la Megablast.

Pour l’heure, les deux enceintes ne sont pas prévues pour le marché français, sur lequel Alexa n’est pas encore déployé. Aux États-Unis, elles seront disponibles au tarif de 230 dollars pour la Blast et 300 dollars pour la Megablast.