[Promo] L'ultrabook HP EliteBook 840 G3 à 999 €

Aujourd'hui seulement, le site Vente Privée propose l'ultrabook HP EliteBook 840 G3 au prix très intéressant de 999 €. c'est vraiment pas cher puisque la configuration possède de bons composants et que son prix normal est plutôt de 2170 €.

L'EliteBook 840 G3 est un ultra portable séduisant qui intègre un écran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 14 pouces de diagonale. Ce dernier est tactile. Parmi ses composants internes, on trouve un processeur Intel Core i5-6300U, 8 Go de mémoire, une puce graphique Intel HD 520 et un SSD de 256 Go. Ce dernier est le gage que Windows et les applications se chargent rapidement.

La connectique de l'EliteBook 840 G3 est très complète, avec 3 ports USB 3.0, dont un de type C (réversible), des ports VGA et DisplayPort, un lecteur de cartes mémoire SD et un connecteur permettant de brancher une station d'accueil optionnelle, offrant plus de connecteurs. Pour les communication, la machine est compatible Bluetooth 4 et Wi-Fi ac. Elle peut même accueillir un module 4G.

pour le reste, l'ultrabook est doté d'une Webcam 720p, d'un clavier rétro éclairé et de haut-parleurs bang & Olufsen, toujours pratiques pour regarder un film ou écouter de la musique. Enfin, la batterie assure une assez bonne autonomie, mesurée à environ 7h30 en utilisation courante, avec le Wi-Fi activé.

>>> Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2017 par marque