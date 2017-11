Ellen Page va jouer dans une nouvelle série de super-héros pour Netflix

Après les séries Marvel Daredevil, Jessica Jones ou The Punisher, Netflix pourrait développer une nouvelle série de super-héros, adaptée des comics Umbrella Academy. On y retrouverait la comédienne Ellen Page dans l’un des rôles principaux.

Publiée entre 2007 et 2013, la série de comics The Umbrella Academy raconte, en 15 volumes, un monde dans lequel John Fitzgerald Kennerdy n’aurait pas été assassiné. L’histoire se passe en 1977, alors qu’un alien qui se fait passer pour un riche homme d’affaires va recueillir des enfants nés de l’Immaculée Conception un peu partout dans le monde, tous doués de super-pouvoirs. Il va les former et les encourager à travailler ensemble. Depuis la fin de la série de comics, en 2013, plusieurs informations ont été publiées autour d’une éventuelle adaptation. Déjà en 2015, le journal américain USA Today indiquait qu’un projet d’adaptation était à l’étude du côté de Universal Cable Production. L’été dernier, c’est finalement Netflix qui s’est positionné, avec le scénariste des comics, Gerard Way, qui produirait la série TV.

En fin de semaine dernière, on a finalement appris qu’Ellen Page tiendrait l’un des premiers rôles dans la série TV, incarnant la super-héroïne Vanya Hargreeves, un personnage dont les super-pouvoirs, jugés trop puissants, ont été mis en sourdine, avant qu’elle ne les contrôle à nouveau. Ce n’est pas la première fois qu’Ellen Page interprétera une super-héroïne, puisqu’on avait déjà pu voir la comédienne de Juno ou Bliss dans X-Men L’Affrontement Final ou Super, du réalisateur James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie).

On ignore encore quand sera disponible sur Netflix l’adaptation de The Umbrella Academy. On peut s’attendre à une diffusion sur la plateforme de vidéo à la demande dans le courant de la saison 2018-2019.