Skyrim sur la Nintendo Switch : c'est pour cet automne

The Elder Scrolls V: Skyrim est attendu sur la Nintendo Switch cet automne. Le jeu d’action RPG développé par Bethesda Game Studios se dévoile dans une courte vidéo publiée par un Youtuber répondant au pseudonyme de FILIP. La séquence prise à l’occasion du Comic-Con de San Diego donne un aperçu du gameplay de Skrim en mode portable.

Le style de jeu connaît quelques ajouts et nouveautés par rapport à la version classique. Malgré un temps de chargement de quelques secondes et un faible contraste, Skyrim sur Switch affiche un taux d’image stable et une qualité graphique « magnifique » selon le YouTuber FILIP. En tout cas, le jeu aura bien un goût de Zelda. On retrouvera un costume de Link, l’épée de Légende ou encore le bouclier Hylien. Trois add-ons officiels viendront également avec cette version : Hearthfire, Dawnguard et Dragonborn. De plus, le jeu est compatible avec les amiibo de The Legend of Zelda. Au total, il faut compter pas moins de 300 heures de jeux.

