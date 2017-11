Urbanears passe ses casques Plattan 2 en Bluetooth

Urbanears sort le Plattan 2 BT. Une version mise à jour du casque audio Plattan 2 de la marque. Le Plattan 2 BT propose les mêmes qualités que la version originale, mais il se connecté à un appareil grâce à la technologie Bluetooth intégrée.

Jusqu’à 30 heures d’autonomie

Les casques audio Plattan d’Urbanears peuvent être reconnus par leur design simple, plat et coloré. Le nouveau Plattan 2 BT de la marque conserve cette image, mais sa principale différence est sa configuration sans fil. Il s’agit du deuxième dispositif sans fil d’Urbanears après le Plattan ADV Wireless, sorti en 2015. Le nouveau casque d’Urbanears est alimenté par une batterie pouvant fournir jusqu’à 30 heures d’écoute continue à l’utilisateur. Le dispositif a spécialement été conçu pour les voyageurs et le contrôle s’effectue par balayage. Urbanears utilise des interfaces identiques à celles des écouteurs de Marshall, avec qui elle partage une société mère. Un bouton physique directionnel permet à l’utilisateur de contrôler le volume, la lecture, la pause et la navigation sur la playlist.

Le Plattan 2 BT se décline sous cinq différentes couleurs : le noir, le gris foncé, le blanc, l’indigo et le rouge. Le dispositif est maintenant disponible pour 99,99 euros.