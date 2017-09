L'US Navy s'équipe en manettes Xbox 360 (mais ce n'est pas pour jouer)

Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple ? La salle de contrôle de l’un des sous-marins les plus avancés de la marine de guerre américaine utilise désormais des manettes Xbox 360 pour faire fonctionner ses instruments d’optique.

Pour faire des économies

Les sous-marins de classe Virginia de la marine américaine embarquent des mâts photoniques à la place des traditionnels périscopes à tube rotatif. Le « joystick », l’interface de contrôle de ces dispositifs, est cependant jugé couteux et difficile à manipuler, selon le lieutenant J.g Kyle Leonard, l’assistant d’armes à bord de l’USS John Warner. La marine nationale américaine et l’entreprise de défense et de sécurité Lockheed Martin ont ainsi pensé à les remplacer par des manettes Xbox 360. Le test a duré deux ans au laboratoire secret de Manassas, l’équivalent de la « zone 51 » réservée aux forces aériennes.

Outre le fait de faciliter la vie des équipages, l’utilisation de la manette Xbox 360 permet de faire des économies. Un joystick et le panneau de contrôle de l’imagerie sont en effet estimés à près de 38000 dollars alors qu’une manette Xbox 360 ne coûte que 30 dollars.

En novembre prochain, la technologie sera adaptée à l’USS Colorado avant d’intégrer d’autres sous-marins, selon Brienne Lang, le porte-parole du bureau exécutif du programme de l’US Navy pour les sous-marins.