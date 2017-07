Des utilisateurs bloqués par Trump sur Twitter l'attaquent en justice

Le président des États-Unis est connu pour être très actif sur Twitter avec des messages plus virulents les uns que les autres. Sept utilisateurs du réseau social qui se sont vus bloqués par Donald Trump ont décidé de le poursuivre en justice.

En général, les utilisateurs sur Twitter peuvent bloquer certaines personnes pour qu’elles n’aient plus accès à leurs publications. Toutefois, on peut considérer que le Président des États-Unis ne soit pas un utilisateur Twitter quelconque. C’est ce que pensent les sept utilisateurs qui se sont vus bloqués par Donald Trump.

Ces 7 personnes pensent en effet que le Président constitue une personne publique et qu’il ne peut interdire à certains l’accès à ses communications au nom de leurs opinions. Les utilisateurs ont été bloqués du compte personnel de Donald Trump « @realDonaldTrump ». Toutefois, le Président continue d’utiliser son compte Twitter personnel pour faire des déclarations publiques et officielles et ça depuis son entrée au pouvoir.



Les utilisateurs attaquent donc Donald Trump pour infraction au premier amendement qui garantit la liberté d’expression. Ils ont notamment annoncé ce mardi avoir intenté le Président d’une action en justice.



>>>>>>>> Lire aussi : Twitter refuse de donner l'identité d'un utilisateur et attaque l'administration Trump