Des vagues de lave géantes sur Io, une lune de Jupiter

Les missions Voyager de la NASA ont permis d’en connaître un peu plus sur Jupiter et ses Lunes. Les scientifiques ont notamment découvert, Io, l’un des principaux satellites naturels de la planète géante. Il est l’un des plus proches de Jupiter, si bien qu’il ne lui faut que 40h pour en faire le tour. Mais la principale particularité d’Io reste son activité volcanique intense, surtout dans la région de Loki Patera. En effet, les observations des sondes Voyager et Galileo ont permis d’y déceler un lac de lave de 200 km de diamètre. Loki Patera surprend également en accueillant une sorte d’île au centre. Les scientifiques ne parviennent pas encore à expliquer sa stabilité, alors que le lac de lave est sous le coup d’importants phénomènes de convection.

Le mystère demeure entier maintenant qu’une équipe de chercheurs de l’université de Berkeley a relevé la présence de vagues de lave gigantesque sur Loki Patera en 2015. Cette découverte, publiée dans Nature, a été rendue possible grâce à des observations du grand télescope binoculaire Large Binocular Telescope d’Arizona. Le phénomène aurait touché toute la surface du lac de lave. Selon les scientifiques, ces vagues proviennent de l’effondrement d'une partie refroidie, solidifiée à la surface. Ces croûtes deviennent alors plus lourdes que la lave. Elles rejoignent ainsi les profondeurs de Loki Patera, entrainant d’importantes ondes à la surface. Un scénario que les chercheurs de l’université de Berkeley ont modélisé dans cette vidéo.