Avec Artifact, Valve marche sur les plates-bandes de Hearthstone

Artifact Teaser

Si Valve attend habituellement la fin du tournoi internationale de Dota 2 pour réaliser l’annonce de ses nouveaux jeux vidéo, le studio américain a surpris tout le monde au second jour de l’événement. Il a profité de l’occasion pour lever le voile sur Artifact, un jeu de cartes numérique de l’univers de Dota qui se place comme un concurrent de Heartstone.

Artifact se joue en 1 contre 1 et présente des personnages et des éléments familiers aux joueurs de Dotat. Valve reprend certaines mécaniques du MOBA selon le commentateur de sports électroniques, Sean Plott, qui a déjà pu apprécier la première version du jeu. Le présentateur parle d’un système à trois lanes, des routes qui relient deux camps à travers la carte. À part la bande-annonce de 30 secondes, l’ouverture d’un compte Twitter et d’une chaîne officielle, rien n’a filtré concernant le gameplay, le graphisme, les sorts ou encore les cartes. On sait cependant que la date de sortie est prévue en 2018.

Artifact est un projet qui remonte à 2015. Il a été initié par le développeur Brad Muir qui avait alors quitté Double Fine où il était responsable du RPG Massive Chalice et du jeu Trenched.

> > > Lire aussi Jeux vidéo : le légendaire Jeff Minter ressuscite Tempest pour Atari