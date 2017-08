Volkswagen Combi : le van électrique va devenir réalité

Volkswagen avait présenté un concept de l’héritier du Combi en début d’année à l’occasion du Detroit Auto Show. Ce véhicule baptisé I.D. Buzz ne restera pas seulement une idée, mais entrera en production. L’annonce a été faite par l’intermédiaire d’Herbert Diess, président des marques Volkswagen et d’Eckhard Scholz, à la tête de Volkswagen Véhicules Utilitaires, lors du Concours d’Elégance de Pebble Beach.

Combi connaîtra ainsi une nouvelle vie à partir de 2022 et apparaîtra sous les traits de l’I.D Buzz. Ce modèle passe cependant à l’électrique et subira quelques changements sur son design. En effet, les batteries sont placées sous le plancher du véhicule alors que le moteur électrique peu encombrant permet de libérer plus d’espace. Les passagers bénéficieront d’un intérieur spacieux qui embarque des commandes électroniques modernes et une intelligence artificielle. Cette dernière offre une conduite autonome de niveau 3 qui s’appuie notamment sur des capteurs à ultrasons et des caméras.

Le constructeur envisage de décliner la voiture en une version I.D. BUZZ Cargo qui convient pour les livraisons dans les centres-ville. D’après la présentation initiale du concept, le véhicule devrait disposer d’une autonomie de 434 kilomètres.

